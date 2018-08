Mundenheim feiert Kerwe

Ludwigshafen.Fünf Tage lang wird die Mundenheimer Kerwe gefeiert, die am heutigen Freitag, 17. August, um 20 Uhr beginnt und bis Dienstag, 21. August, dauert. Zur Eröffnung wird die neue Kerweprinzessin Vivien I. von der Beigeordneten Beate Steeg gekrönt. Das Rahmenprogramm gestaltet die Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine. Der Sängerfrühschoppen am Sonntag, 18. August, um 10 Uhr im Pfarrzentrum (Pfarrer-Krebs-Straße) steht unter der Leitung des MGV Liederkranz 1856. Der Kindernachmittag am Montag beginnt um 15 Uhr. Der Seniorennachmittag startet am Dienstag ebenfalls um 15 Uhr. Beendet wird die Kerwe am Dienstag um 21.30 Uhr durch die traditionelle Gockelsverbrennung im Schulzentrum Mundenheim. mame

