Mundschutz-Material gefragt

Ludwigshafen.„Das ist mein erster Markt seit Corona. Ich bin glücklich. Ich habe nur noch einen kleinen Rest an Stoffen zu Hause und brauche unbedingt Nachschub“, erzählte Corina Bitsch aus Bechtheim. „Bis jetzt habe ich zwei Stoffe gefunden – für eine Bluse und eine Hose. Ich brauche aber noch mehr.“ Ähnlich wie der 62-Jährigen ging es unzähligen Profi- und Hobbynäherinnen, die am Samstag den holländischen Stoffmarkt auf dem Parkplatz vor der Eberthalle besuchten. Sieben Stunden lang verwandelte sich das Areal in ein Einkaufsparadies für alle, die gerne nähen oder mit Stoffen kreativ sind. Die Kunden kamen aus der Region, aber auch aus Wiesbaden, Freiburg und Kaiserslautern.

Neue Trends für Herbst und Winter, aber auch viele Baumwollcoupons für das Nähen von Mund-Nasen-Schutzmasken und eine kunterbunte Vielfalt an Stoffen, Gardinen, Kurzwaren, Knöpfen, Reißverschlüssen und Schnittmustern präsentierten rund 100 Händler aus Holland und Deutschland. Bereits zum 13. Mal gastierte der Stoffmarkt in der Chemiestadt – aber erstmals unter strengen Corona-Abstands- und Hygieneregeln. „Wir haben ein tolles Publikum. Alle halten sich an die Regeln mit Masken und Abstand. Viele bringen den ausgefüllten Anmeldebogen bereits von zu Hause mit, andere füllen ihn vor Ort aus. Alle sind glücklich, dass der Markt stattfinden darf – die Händler und Kunden“, meinte Veranstalter Marco Spoelder aus Meppel in Holland. Friedrich Bauer, Marktmeister der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom), freute sich über den Erfolg des Stoffmarktes: „Es gibt Desinfektionsmittel und alle halten sich an die Regeln. Weil der Stoffmarkt ein Spezialmarkt ist, darf er stattfinden. Sorgen bereitet mir die Situation der Schausteller, die nach der Landesverordnung keine Kerwe veranstalten dürfen.“

„Normalerweise kommen 140 bis 160 Händler. Aber auf die knapp 2000 Quadratmeter Fläche auf dem Parkplatz passen nur 100 Stände. Außerdem haben wir jede Menge Helfer dabei, die am Eingang und auf dem Markt die Abstände kontrollieren“, ergänzte Spoelder.

Das Angebot war trotzdem vielfältig. Stoffe zum Quilten, vorgeschnittene „Fat Quarters“, Lineale, Scheren und Schablonen gab des bei Susanne Peuyn von Hobby Hoekje. Angesagt waren die Baumwollreste. „Ich kaufe die Reste, um Mützen und Kinderkleidung, Täschchen und Corona-Masken zu nähen“, erzählte Nadia Kaufmann aus Schwegenheim. „Ich bin froh, dass der Markt stattfindet. Unser Geschäft besteht seit 99 Jahren und ich führe es in dritter Generation. Ich habe über 300 Ballen Dekostoffe dabei“, so Michael Roelofs auf Utrecht. jom

