Musik im Geist der 68er

Die 68er forderten gleiche Bürgerrechte für jeden und eine Abkehr von starren Konventionen, wie aus den Songtexten der interpretierten Lieder von Bob Dylan, The Doors, Pink Floyd, Bob Marley und Queen hervorgeht. Mit Bernhard Stevens „A Symphony Of Liberation“ drückt das Ensemble den Triumph der Revolution aus, die ein Umdenken angestoßen hat: Man genießt heute gesellschaftliche Freiheiten, die es ohne den Erfolg der 68er so nie gegeben hätte. Mit den beiden E-Gitarren, die das Orchester begleiten, gelingt dem Leiter Ernst Theis eine moderne Interpretation.

„Ich bin Stammgast beim Stadtfest in Ludwigshafen“, sagt die Konzertbesucherin Roswitha aus Mannheim: „Beim Auftaktkonzert bin ich jedes Jahr mit dabei. Mit gefällt die Zusammenstellung des Musikprogramms auf den Stadtfestbühnen. Der Kunsthandwerkermarkt bietet Kleidung und Schmuck an, die man ansonsten in den Läden nicht findet.“ Oft komme sie in der Stadtfestzeit in die Chemiestadt, um einfach auf der Bismarckstraße hoch und runter zu flanieren.

„Ludwigshafen bringt tolle Events hervor. Dass es Förderer und Sponsoren gibt, die die Stadt dringend braucht, freut mich“, sagt der Ludwigshafener Georg. Er ist jedes Jahr beim Stadtfest mit dabei. Er treffe viele alte Bekannte hier, erzählt er. Und dem Musikprogramm, das immer neu aufgelegt werde, könne er jedes Mal viel abgewinnen.

Heute DJ Felix Jaehn

„Ich schätze die Mühe der Veranstalter, die Stadt zu beleben. Das Stadtfest hat eine lange Tradition. Früher haben Theatergruppen Pantomime gemacht, heute leben wir in einer multikulturellen Stadt und Profimusiker treten auf. Weil ich eine echte Ludwigshafenerin bin, kenne ich eine Menge Leute – und lerne auf jedem Stadtfest noch mal neue kennen“, erzählt Irene Dedecke. Ihre Freunde aus Mannheim kommen ebenfalls hierher. Sie würden schätzen, wie sehr sich Ludwigshafen beim Stadtfest ins Zeug lege. „Es ist enorm, was Ludwigshafen hier bietet: Freilichtkonzerte ohne Eintritt und ein fantastisches Musikprogramm“, sagt eine Mannheimerin.

Das Stadtfest-Programm geht am heutigen Samstag weiter. Ab 14.45 Uhr starte auf dem Berliner Platz die jungen und alten Läufer. Der erstmals ins Programm aufgenommene Einsteigerlauf beginnt um 16.25 Uhr. Ab 18.45 Uhr steht dann Sängerin Namika („Lieblingsmensch“) auf der Bühne. Für das WM-Spiel zwischen Deutschland und Schweden sind zwei große LED-Leinwände aufgebaut. Am Abend übernimmt dann DJ Felix Jaehn die Hauptbühne und wird Tausenden Besuchern einheizen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.06.2018