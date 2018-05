Musik ohne Stilgrenzen

Immer noch sehr aktiv: der Ludwigshafener Schlagzeuger Erwin Ditzner (l.) spricht mit Kulturredakteur Georg Spindler über seine neuen Projekte. © Rinderspacher

Erwin Ditzner ist in der Region so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Mit dem Quartett Les Primitifs spielt der Ludwigshafener Schlagzeuger Tango, Folk und Latin, im Mannheimer Nationaltheater hat er Tanzaufführungen begleitet, bei seinen Enjoy-Jazz-Konzerten präsentiert er frei improvisierte Musik. Und das sind nur einige Projekte Ditzners, der in den 80ern und 90ern als Funk- und

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4453 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018