Musik und Feuerwerk im Stadtteil

Ludwigshafen.Die traditionelle Eulenkerwe wird auch dieses Jahr, von Freitag bis Dienstag, 20. bis 24. September, im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim gefeiert.

Der Kerwebetrieb auf dem Otto-Buckel-Platz startet am Freitag um 16 Uhr. Drei Stunden später sorgt die Rockband Dusty Memory in dem von dem Friesenheimer Gastronomen Hans Lux betriebenen Festzelt für Stimmung. Die offizielle Eröffnung mit dem Schirmherrn Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand der Technischen Werke Ludwigshafen, steht am Samstag um 17 Uhr auf dem Programm. Anschließend spielt „Die Rockkapelle“ im Festzelt.

Am Sonntag findet um 10 Uhr zunächst der traditionelle Kerwegottesdienst statt, bevor die Musiker von Dusty Memory noch einmal bei einem Benefizkonzert in der anlässlich der Kerwe geöffneten „Schwarzen Katz“ (Bauernwiesenstraße 16) auftreten. Sängerin Nadine Fischer greift ab 17 Uhr im Festzelt zum Mikrofon. Am Montag werden dort DJ Carmen und Joe das Fest gebührlich beschallen. Am Dienstag ist Familientag mit vergünstigtem Fahrvergnügen. Nach Sonnenuntergang läutet ein Feuerwerk den Ausklang der Eulenkerwe ein. mav

