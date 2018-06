Musik und Weine im Ebertpark

Anzeige

Ludwigshafen.Bei der neuen Veranstaltung „Wein im Park“ präsentieren 20 junge Winzer der „Generation Pfalz“ von Freitag, 15. Juni, bis Sonntag, 17. Juni, im Turmrestaurant im Ebertpark ihre Weine. Sie waren durch eine Fachjury ausgewählt worden. Im Rahmenprogramm tritt Sängerin Silke Hauck am Freitag ab 19 Uhr auf. Comedian Christian Habekost gibt am Samstag ab 18.30 Uhr seine Gebrauchsanweisung für die Pfalz. Danach folgen Maria Blatz und Tom Keller an Piano und Cajon. Die Gruppe LateLounge spielt am Sonntag ab 13 Uhr.

Zudem stellen die Künstler Armin Eltze, Günter Hornung, Klaus Ballon und Nicoleta Steffan ihre Werke aus. Das Spektrum reicht von Malerei auf Aluminium über abstrakte Acrylmalerei bis zu Werken des Themenzyklus „Urbanity – Mobility“. ott