Musikalische Andachten

Ludwigshafen.An den Adventssamstagen lädt die Kirche St. Ludwig (Wredestraße) zu einer besinnlichen Pause mit geistlicher Musik und Lesung ein. Die etwa 30-minütigen Andachten beginnen jeweils um 11.30 Uhr. Am 5. Dezember gestaltet das Bläserensemble St. Ludwig mit dem Organisten Jochen Kaube (St. Ludwig) mit überwiegend böhmischer Volks- und Weihnachtsmusik die Andacht. Der Organist an St. Martin in Oppau, Jan Skowron, spielt am 12. Dezember Werke von J. Rheinberger. Den Abschluss am 19. Dezember macht der Organist Frank Alt (St. Ludwig). Wegen der Corona-Bestimmungen ist die Besucherzahl beschränkt, eine Voranmeldung ist nicht vorgesehen. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020