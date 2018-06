Musikalische Musketiere

Anzeige

Ludwigshafen.Kosho groovt. Jo Bartmes groovt. Erwin Ditzner groovt sowieso. Gemeinsam bringen sie den Rhythmus und die Harmonien als Cobody zum Fließen – also ins Grooven. Dabei bewegen sich der Gitarrist, der Organist und der Schlagzeuger irgendwo zwischen Jazz, Funk und Weltmusik. Ein bisschen Pop darf es hier und da auch sein.

Ein Konzert des Trios ist am Donnerstag, 21. Juni, 20 Uhr, im Kulturzentrum das Haus in Ludwigshafen zu hören. In kaum einer anderen Formation stehen drei dermaßen verdiente Musiker aus der Region zusammen auf der Bühne.

Michael „Kosho“ Koschorreck ist als Gitarrist der Söhne Mannheims bekannt, hat sich aber auch mit seinen eigenen Projekten als Sänger und Saitenkünstler längst einen Namen erspielt. Erwin Ditzner ist seit Jahrzehnten als Groove-Spezialist in diversen Formationen bekannt, und Jo Bartmes wird nicht umsonst als Hammond-Virtuose gefeiert.