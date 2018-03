Musikalisches Abenteuer zwischen Klassik und Moderne

Anzeige

Eindrucksvoll war der Auftritt des Querflötisten Johannes Rudnick. Denn nachdem die Regionalsiegerin Marlene Maager an der Blockflöte bewiesen hatte, dass Jazz auch auf geblasenem Holz prächtig funktionieren kann, legte der junge Mann mit Günther Schmitz’ „Zyklop“ eine imponierende Interpretation eines Werks der Moderne nach. Eine Liebeserklärung an die swingende Blasmusik brachte Yoo-Jin Gabriel Hirsch mit Jean-Baptiste Singelées Solo-Concerto am Saxophon auf die Bühne. Dann traten mit Violinist Kai Gabel und Viktoria Ludchenko an den Tasten zwei Sonderpreisträger des Kiwanis-Clubs Deutschland aufs Parkett. Den ersten Satz aus Claude Debussys g-moll-Sonate spielte Gabel mit feuriger Intensität, die Ludchenko mit leichthändiger Brillanz an den nötigen Stellen abkühlte.

Es folgten Anika Voges, die aus Tiberiu Olahs Sonate für Klarinette solo ein Zauberlied machte, und Johanna Köpp an der Gitarre, die mit Fernando Sors Etüden überzeugte. Wenn sich die Jugend auf Landesebene mit einer eben solchen Kraft präsentiert wie im Pfalzbau, darf man einiges erwarten.

