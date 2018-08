Musikalisches Treffen im Schatten der großen Platanen

Anzeige

„Hallo liebe Nachbarn“, begrüßt Hildegard Boots, Flötistin bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die Gäste. Sie tritt im Duett mit ihrem Mann Stephan auf, der als Flötensolist mit den Duisburger Philharmonikern auf internationale Tourneen geht. Johannes Renner und Yann-Leo Damminger geben ihren progressiven Interpretationen bekannter Rock- und Popballaden, arrangiert für Geige und Klavier, eine besondere Melancholie. Zu den fröhlichen Balkanvolksliedern des ukrainischen Frauenchors Bereghynia wird Begleitung auf Balalaika und Klavier eingespielt.

Gäste froh über Austausch

„Guantanamera“ singt Juan Ramon Miranda Moraga, der bis vor kurzem in Süd lebte und auf die Parkinsel gezogen ist, im Wechselchor mit dem Publikum. Sein Solo begleitet er selbst auf der Gitarre. „Im letzten Jahr waren doppelt so viele Leute hier. Bei der Hitze sind die Nachbarn wohl an den See gefahren“, spekuliert Miranda Moraga, der im Mannheimer Kulturzentrum Abya Yala mitwirkt: „Die meisten kannte ich vom Sehen. Hier konnte ich einige Nachbarn neu kennen lernen.“

„Solche Veranstaltungen finde ich wichtig. Die Zeiten der Großfamilie sind vorbei und das Großstadtleben ist manchmal steril und unpersönlich. Ich freue mich, mit der Nachbarschaft immer wieder in Kontakt zu kommen. Oft fehlt es an der Gelegenheit“, sagt Anwohnerin Marita Koch. „Als ich vor ein paar Monaten eine Verletzung am Fuß hatte, erhielt ich viele Angebote von Bekannten und Nachbarn, die mich unterstützen wollten. Meine Nachbarn treffe ich inzwischen überall, auch auf der Straße. Wenn man hier Leute trifft, die man lange nicht gesehen hat, freut man sich und kommt ins Gespräch“, meint sie.

„Ich habe hier viele meiner Kunden getroffen“, sagt Astrid Reuter, die als Betreiberin des Bioladens Kichererbse seit 44 Jahren in Süd lebt: „Das persönliche Gespräch kommt im Alltag oft zu kurz. Im Rahmen des Sommerfests begegnet man sich anders. Eine Frau sprach mich vorhin an und sagte mir, ich solle wieder aus meiner Jugend erzählen wie im letzten Jahr.“

