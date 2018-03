Musikfest zum Jubiläum

Anzeige

Auch wenn die bretonische Hafenstadt 1100 Kilometer entfernt liegt, bestehen dorthin die meisten Kontakte – seit Jahren. Gut ein Drittel aller Begegnungen mit den sieben Partnerstädten betreffen Lorient. Schüler, Sportler, Feuerwehrleute und Kirchenvertreter beteiligen sich an dem Austausch. Claus Schönbucher von der Deutsch-Französischen Gesellschaft merkte an, dass auch Bürger im Mai in einem Bus des Scholl-Gymnasiums nach Lorient mitfahren könnten. „Da gibt es noch freie Kapazitäten.“

Keine direkten Begegnungen sind jedoch mit dem türkischen Gaziantep vorgesehen – wegen der Sicherheitslage im Grenzgebiet zu Syrien. Nur noch zwei offizielle Kontakte stehen mit dem englischen Havering an. „Früher wurde dort sogar noch Deutschunterricht in Schulen erteilt“, sagte Klaus Schneider (CDU). „Gerade in Zeiten des Brexits sollten wir den Kontakt halten“, so Steinruck. Auch deshalb will sie noch in diesem Jahr kurze Antrittsbesuche in allen Partnerstädten machen.

