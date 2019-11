Musikpark Ludwigshafen: Betreiber wollen schon bald wieder öffnen

Ludwigshafen.Die Verantwortlichen der Diskothek Musikpark in Ludwigshafen drücken mächtig aufs Tempo. „Unser Wunsch ist es, dass wir vielleicht schon am Wochenende 7./8. Dezember wieder öffnen können“, sagt Geschäftsführer Michael Gebhardt. Die notwendigen Änderungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, seien schnell umsetzbar. Wie berichtet, muss die Diskothek am Berliner Platz seit vergangenem

...