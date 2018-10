Musizierende Mediziner machen Cafeteria zum Konzertsaal

Mit Klassikern wie „Down on the Corner“ von der Band Creedence Clearwater Revival hat das Bläserquintett Medical Brass in der bis auf den letzten Platz gefüllten Cafeteria des Klinikums Ludwigshafen sein Publikum bestens unterhalten. Auch Hits von Abba und den Beatles sowie berühmte Titelmelodien aus James-Bond-Filmen fanden sich im Programm wieder. Der Auftritt diente auch einem guten Zweck. Die Einnahmen des Konzerts in Höhe von 857 Euro kommen dem Kinderschutzbund Ludwigshafen zugute. Seit 2006 spielen die Musiker um den trompetenden Dermatologen Christoph Löser regelmäßig an ihrem Arbeitsort. So sind auch Adventskonzerte ein fester Bestandteil im Klinikkalender – und wie der jüngste Auftritt eine willkommene Abwechslung im Krankenhausalltag. hhf (Bild: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018