Nach Abriss 74 neue Wohnungen

So sollen die Neubauten im Ligustergang künftig aussehen. © GAG

Ludwigshafen.Ein großes Neubauprojekt in der Gartenstadt bereitet die städtische Immobiliengesellschaft GAG vor. Sie wird 13 Gebäude im Ligustergang abreißen und ab Mitte nächsten Jahres acht Häuser mit 74 Mietwohnungen bauen. Dies kündigte das Unternehmen gestern an. Zielgruppe des Projektes sind vor allem junge Familien. „Wir planen eine gute Mischung mit Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen im mittleren Preissegment“, sagt GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet. Der anfängliche Mietpreis liege bei 8,90 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die Aufwertung des Quartiers spiegele sich in der städtebaulichen und architektonischen Ausführung wider. „Die Tiefgarage mit 116 Plätzen erhöht die Freiräume für die Grüngestaltung und reduziert den Lärm und die Abgase im direkten Umfeld“, so der Vorstand weiter. Generalübernehmer ist die Mannheimer Diringer & Scheidel-Gruppe.

Bezugsfertig im Sommer 2021

Die bestehenden 13 Mehrfamilienhäuser mit 52 Wohnungen stammen von 1938 und werden bis März 2019 geräumt. Die GAG rechnet mit einer Bauzeit von 22 Monaten, so dass die ersten Mieter im Sommer 2021 einziehen könnten. Die Eigentümerin der gegenüberliegenden Grundstücke, die BASF Wohnen + Bauen, hat einige Häuser bereits abgerissen – ebenfalls für ein Neubauprojekt. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018