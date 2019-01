Nach Einbruch Täter gefasst

Ludwigshafen.Nach einem Einbruch in einem Getränkeladen im Stadtteil West hat die Polizei einen Täter gefasst. Wie die Behörde gestern mitteilte, hatte ein Zeuge am Donnerstag gegen 21.20 Uhr beobachtet, wie ein 30-Jähriger über den Zaun eines Geschäfts in der Frankenthaler Straße kletterte und Leergutkisten über den Zaun hinweg in einem Einkaufswagen stapelte. Er rief die Polizei, die den Täter in flagranti festnehmen konnte.

Unbekannte brachen in einer Gaststätte in der Rottstraße zwei Spielautomaten auf. Beim Einbruch am Mittwoch zwischen 5.15 Uhr bis 6.30 Uhr entwendeten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Kripo bittet um Hinweise unter Tel. 0621/963-2773. ott

