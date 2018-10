Nach Lärmklagen Lokal geschlossen

Ludwigshafen.Nach mehrfachen Beschwerden hat die Verwaltung eine Gaststätte in der Bahnhofstraße geschlossen. Dies teilte die Stadt gestern mit. Demnach gab es am Samstag vor der Räumung am Abend bereits zwei Klagen wegen lauter Musik und Geschrei. Im Gespräch mit dem Verantwortlichen wiesen die Vollzugsbeamten darauf hin, dass eine dritte berechtigte Beschwerde zur Schließung des Lokals führe. Als sich dort wenig später mehr als 40, teilweise stark angetrunkene Gäste befanden und mit Widerstand gerechnet werden musste, bat der Kommunale Vollzugsdienst nach eigenen Angaben die Polizei um Unterstützung. Gemeinsam schlossen und räumten die Einsatzkräfte das Lokal. Danach gab es keine weiteren Beschwerden. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018