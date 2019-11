Nach Ruhestörung Messer eingezogen

Ludwigshafen.Nach einer Ruhestörung haben Beamte des Kommunalen Vollzugsdienstes bei einem 20-jährigen Autofahrer ein Messer mit 18 Zentimeter Klingenlänge sichergestellt. Es war nach Angaben der Stadt vom Mittwoch bei der gemeinsamen Kontrolle mit der Polizei unter der Fußmatte des 23-jährigen Beifahrers entdeckt worden. Ein Anwohner hatte sich am Samstag um 15 Uhr über Musiklärm und Verkehrsbehinderungen durch eine Hochzeitsgesellschaft in der Maudacher Straße beklagt sowie angegeben, dass aus den Fahrzeugen Schüsse gefallen seien. Die Ordnungshüter machten den Wagen in der Bruchwiesenstraße ausfindig. Der Fahrer gab an, dass das Auto seiner Mutter gehöre und er vom Messer nichts gewusst habe. ott

