Nach tödlichem Gewaltdelikt: 17-Jährige starb durch Gewalt gegen den Hals

Nachdem eine 17-jährige Jugendliche vergangene Woche nahe des Willersinnweihers in Ludwigshafen gewaltsam zu Tode gekommen ist, steht die Todesursache nun fest. Wie Polizei und Staaatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, sei die junge Frau an einem Hirnschaden infolge Sauerstoffmangel nach einer Gewalteinwirkung gegen den Hals verstorben. Dies habe eine Obduktion der Leiche im Mainzer Institut für Rechtsmedizin ergeben.

Die junge Frau war am vergangenen Donnerstagabend gegen 18 Uhr von einem Passanten aus dem Ortsteil Melm schwer verletzt nahe des Böschungsbereichs gefunden und durch den Rettungsdienst in eine Klink gebracht worden. Dort erlag sie am Freitagnachmittag ihren Verletzungen. Die Mordkommission der Polizei ermittelte noch am gleichen Tag einen 17-jährigen Tatverdächtigen. Er wurde am Freitagabend von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos in Rheinland-Pfalz festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Frankenthal am Samstagmorgen einen Untersuchungshaftbefehl. Der junge Mann wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Auch am Montag wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben zum aktuellen Stand der Ermittlungen machen.