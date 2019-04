Nach Umzug barrierefrei

Ludwigshafen.Die Ausländerbehörde hat ihren Umzug in das Hemshof-Center (Mottstraße) abgeschlossen. 30 Mitarbeiter betreuen die Kunden im zweiten Obergeschoss. Der neue Standort ist im Vergleich zum früheren in der Marienstraße barrierefrei erreichbar. Zudem befinden sich alle Mitarbeiter auf einer Etage, was Arbeitsabläufe erleichtert. Die Ausländerbehörde, die als Anlaufstelle für die 42 000 Ludwigshafener mit nicht-deutschem Pass dient, war seit 1994 in der Marienstraße untergebracht. Wegen steigenden Andrangs nahm die Stadt zwei weitere Geschosse hinzu. Gleichwohl hatten Parteien und Wohlfahrtsverbände jahrelang einen kundenfreundlicheren Standort gefordert. Denn die Räume in der Marienstraße waren beengt und das Gebäude nicht barrierefrei. ott

