Nach Vandalismus Täter ermittelt

Ludwigshafen.Die Polizei hat den Täter ermittelt, der am Dienstag gegen 4 Uhr im Hauptbahnhof zahlreiche Scheiben eingeschlagen hat. Es ist ein „amtsbekannter“ 67-Jähriger aus Mannheim ohne festen Wohnsitz. Ein Beamter der Landespolizei aus Mannheim habe ihn anhand der Videoaufnahmen zweifelsfrei erkannt, so die Bundespolizei am Donnerstag. In der Nacht zum Montag hatte der 67-Jährige den Glasschaukasten mit der Modelleisenbahn, den Passbildautomat, einen Spielautomat und mehrere Glastüren im Bahnhof zerstört. Außerhalb des Gebäudes schlug der 67-Jährige die Scheiben an mehreren Fahrzeugen ein und stieß die Blumenkübel um. Das Motiv ist unklar. Der Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020