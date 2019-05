Nach Zimmerbrand ins Krankenhaus

Ludwigshafen.Bei einem Brand in einem Nebengebäude des St. Annastiftskrankenhauses ist ein Bewohner verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben am Sonntag gegen 21.55 Uhr alarmiert worden. In einem Zimmer brannten Gegenstände auf dem Herd. Durch den Brand kam es zu einer leichten Rauchentwicklung in der Wohnung und dem Flur. Der Bewohner löschte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 17 Mann ausgerückt war, belüftete danach die Wohnung. Über die Brandursache und die Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht. ott

