Nacharbeiten zum Hochstraßen-Abriss erfolgreich abgeschlossen

Ludwigshafen.Die Abrissarbeiten an der Ludwigshafener Pilzhochstraße sind erfolgreich abgeschlossen worden. Wie es seitens der Verwaltung heißt, sollen bis zum Freitag die letzten restlichen Teile weggeräumt werden. Die Baustelle war am Dienstag formal abgenommen worden. "Wir freuen uns über den Verlauf und dass nun Stück für Stück die Normalität für unsere Bürger*innen, vor allem aber die Anwohner*innen, zurückkehren kann“, so Alexander Thewalt, Dezernent für Bau und Umwelt.

Die Berliner Straße soll nun zeitnah für Fußgänger und Fahrradfahrer zugänglich gemacht werden. Zudem wird im nächsten Schritt das Gelände wiederhergestellt: Straßenbahnlinien werden also wieder errichtet und Parkplätze wieder angelegt. Beginnend mit den Vorarbeiten wurde die rund 500 Meter lange Hochstraße Süd insgesamt über 210 Tage abgerissen. Die Nacharbeiten dauerten zudem etwa einen Monat an. Rund 30.000 Tonnen Bauschutt waren angefallen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020