„Nacht der Kirchen“ abgesagt

Ludwigshafen.Es sollte eine besondere Premiere werden, an der sich viele christliche Religionsgemeinschaften beteiligen: Die „Nacht der offenen Kirchen“ an Pfingstsonntag wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt, teilte das protestantische Dekanat mit. Die Aktion werde auf das kommende Jahr verschoben. Groß bleibt der Kreis der Mitwirkenden: Katholiken und Protestanten, Baptisten und Mennoniten, die Freie Evangelische Gemeinde, der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM), die Stadtmission sowie Migrantengemeinden.

Die Idee, ein christliches Event für die Stadt zu organisieren, habe sich rasch zur „Nacht der offenen Kirchen“ entwickelt, berichtete Martin Geis vom CVJM. Bei ihm waren in den vergangenen Wochen die Fäden der Organisation zusammen gelaufen. Auch er bedauert die Absage wegen Corona. Doch wo Abstand und möglichst wenig persönlicher Kontakt gefordert sind, sei das Konzept von offenen, einladenden Kirchen nur schwer umzusetzen.

„Wir bereiten wieder ein vielfältiges Programm mit kulturellen und spirituellen Elementen vor“, sagte Dekanin Barbara Kohlstruck. Mit anderen christlichen Konfessionen wolle man Raum geben für Begegnungen, Gespräche, zum Verweilen und zum Austausch. Das Neue wäre nicht die Öffnung von Kirchen, sondern die ökumenische Breite der Veranstaltung. „Wir wollen als christliche Kirchen in der Stadt präsent sein und uns in unserer Vielfalt präsentieren“, ergänzte der katholische Dekan Alban Meißner.

Der Rahmen der Veranstaltung bleibe im kommenden Jahr unverändert – unter anderem mit Kunstausstellungen, Andachten, Ruhe-Räumen und Licht-Installationen. Nach dem Auftakt mit einem Gospelkonzert in der Kirche St. Ludwig sollen „Abgeordnete“ aus allen Kirchen sternförmig in die anderen Gotteshäuser der Stadt ausziehen. Zum Abschluss ist eine Andacht mit Mitternachtssnack in der Melanchthonkirche geplant. „Wir wünschen uns wieder viele engagierte Mitmacher‘“, sagt Geis. Interessierte können sich per E-Mail unter info@offene-kirchen-lu.de melden. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020