Nachtarbeiten an Gleisen

Ludwigshafen.Um die Gleiserneuerung zwischen Hauptbahnhof und Südweststadion pünktlich beenden zu können, arbeitet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ab sofort rund um die Uhr. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit soll der Austausch der Schienen bis 13. Dezember abgeschlossen sein. Dieser Abschnitt ist deswegen so wichtig, weil er nach den Sperrungen der Durchfahrten unter der Hochstraße Süd die einzige Straßenbahnverbindung in die südlichen Stadtteile darstellt. Auf einer Länge von einem Kilometer wechselt die RNV die etwa 50 Jahre alten Gleise aus. ott (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2019