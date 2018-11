Nachtführung durch Rehbachtal

Ludwigshafen.„Wenn es Nacht wird am Rehbach“ lautet der Titel einer Führung am Freitag, 23. November, 19 Uhr, durch das Landschaftsschutzgebiet im Süden des Stadtgebiets. Besonderheit: Die Teilnehmer erleben die Natur nicht nur in einem anderen „Licht“. Bei dem Rundgang, den die Tourist-Information anbietet, werden auch Fragen erörtert, etwa ob Bäume nachts schlafen oder was die Tiere im Dunkeln machen. Zudem werden Märchen und Geschichten zum Thema „Nacht und Nebel“ erzählt. Treffpunkt ist am Parkplatz beim Wildpark Rheingönheim. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind kostenfrei. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information ist unter Tel. 0621/51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com erforderlich. ott

