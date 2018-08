Nachtigallen geben ein Konzert

Anzeige

Ludwigshafen.Die dreiköpfige Band Nachtigallen konzentriert sich seit Jahrzehnten auf originelle Interpretationen berühmter Musikstücke – ob Pop-, Volks- oder Rockmusik. Sie präsentiert die Werke stets mit einem gehörigen Schuss Humor. In der Konzertmuschel des Ebertparks gibt die Gruppe am heutigen Freitag, 3. August, ab 19 Uhr in der Reihe Parkkultur ein Gastspiel.

Der Förderkreis des Ebertparks bietet ein weiteres Konzert an. Am Sonntag, 5. August, sind im Rahmen der „Schönen Töne“ die Musikerinnen von mezzo:forte zu Gast. Die drei Sängerinnen bieten jazzige Arrangements, klassische Terzette und alpine Weltmusik. Beide Konzerte sind kostenlos, um eine Spende wird indes gebeten. ott