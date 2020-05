Nachwuchs bei Tarpanen im Wildpark

Ludwigshafen.Bei den Tarpanen im Wildpark Rheingönheim hat sich Nachwuchs eingestellt: Ein 80 Zentimeter großes und 20 Kilogramm schweres Fohlen kam auf die Welt, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Mit dem jungen Hengst leben nun vier Tarpane im Wildgehege. Den letzten Tarpan-Nachwuchs gab es vor fast genau einem Jahr. Der kleine Hengst Flint musste indes im April das Gehege verlassen, weil nach Angaben der Verwaltung die Haltung mehrerer Hengste in einer gemischten Herde problematisch ist. Flint lebt nun auf einem Pferdehof in der Nähe von Siegen. Typische Merkmale der Wildpferde sind die graue Fellfärbung und der von der Mähne bis zum Schweif verlaufende Aalstrich. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020