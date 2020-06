Ludwigshafen.Im Falkenhorst am Müllheizkraftwerk ist Nachwuchs geschlüpft. Fünf Jungtiere hat das Turmfalken-Paar, das dort nistet, zur Welt gebracht. Es gehe sehr betriebsam zu in 40 Metern Höhe, teilt die GML mit. „Es wird gefüttert und die Eltern haben jede Menge zu tun, die Jungfalken satt zu bekommen“, heißt es in einer Mitteilung. Das Treiben kann live im Internet beobachtet werden. jei

