Nachwuchs bereits auf gutem Niveau

Ludwigshafen.Schon durch die geschlossene Tür des oberen Kammermusiksaales drang der Klang von Streichern auf den Flur. In den Räumen der städtischen Musikschule in Ludwigshafen fand der 56. Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ statt – für Bläser, Streicher und Kontrabass in Solo- und Ensemble-Wertung.

Nebenbei stellte der diesjährige Wettbewerb „Jugend musiziert“ ein Treffen der Generationen dar. In der Paarung von Violinistin Smilla Hell und Pianist Georg Metz lieferten sich ein junges Mädchen und ein reifer Mann ein klangliches Duell, wobei das Duo aus Speyer das Violinkonzert Nr. 2 A-Dur von Anatoli Komarowski und das Violinkonzert G-Dur von Carlo Tessarini zu Gehör brachte. Ebenfalls aus Speyer stammte das Duo Philomena Dinh und Laurin Kögler, die an Violine und Flügel das Stück „Six Airs variés (Opus 89)“ von Charles Dancla zum Besten gaben. Der erste Eindruck: Die meisten Teilnehmer, die zu hören waren, klingen bereits wie erfahrene Profimusiker.

Für die Bewertung der Darbietungen war eine vierköpfige Jury bestehend aus Anna Haas, Tsuneko Asaeda, Marc Bender und Frieder Funk verantwortlich. „Ich spiele seit elf Jahren Klavier“, erklärte Pianist Laurin Kögler am Rande der Veranstaltung.

Was macht für den 16-Jährigen die Faszination dieses Instrumentes aus? „Es gibt viele Komponisten, bei jedem hört man eine eigene Art heraus, in welcher Laune die Komponisten waren, als sie das Stück geschrieben haben“, schilderte Kögler, der für Künstler wie Beethoven und Chopin schwärmt. „Beruflich möchte ich aber nicht Musiker werden“, so der 16-Jährige.

Sämtliche Teilnehmer bewiesen hohes Niveau. Ohne Notenständer kam Violinistin Isabella Krassnitzer aus, die frei aufspielte, zum Beispiel eine Mazurka G-Dur von Emil Mlynarski. „Wenn man Jurymitglied werden möchte, muss man das Fach studiert haben und aktiver Musiker sein“, gewährte Juryvorsitzende Anna Haas einen Einblick.

In einem Nebenraum im Erdgeschoss verkaufte derweil der Förderkreis der Musikschule – vertreten durch die Vorsitzende Nese Herold und ihre Helfer – selbst gebackenen Kuchen, Waffeln und Limonade. Regelmäßig übernimmt der Förderkreis, der 80 Mitglieder zählt, bei Veranstaltungen der Musikschule die Bewirtung. hfm

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019