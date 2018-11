Nachwuchs stürmt den Campus

Ludwigshafen.Dicht an dicht drängten sich am Wochenende die Besucher im Gebäude der Ludwigshafener Hochschule in Mundenheim. Unter dem Motto „Lust aufs Studium“ lockte die Bildungseinrichtung zahlreiche interessierte Schüler und Auszubildende beim Tag der offenen Tür auf den Campus in der Ernst-Boehe-Straße. „Um an der Hochschule Ludwigshafen studieren zu können, braucht man nicht unbedingt das Abitur oder die Fachhochschulreife. Auch beruflich Qualifizierte können bei uns anfangen. Dazu benötigt man eine Ausbildung mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5 und zwei Jahre Berufserfahrung“, berichtete Anastasia Schweibert, wissenschaftliche Assistentin vom Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen.

Die Hochschule Ludwigshafen stellte am Samstag ihr breites Spektrum an Bachelor- und Masterstudiengängen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften sowie Sozial- und Gesundheitswesen vor. Neben der Präsentation der rund 40 Studiengänge gab es Schnuppervorlesungen, Infovorträge, Campusführungen, Bibliotheks- und Mensabesuche sowie Aktionsstände.

4500 Studenten

„Unsere Hochschule ist mit rund 4500 Studierenden eine Institution mittlerer Größe in der Hochschullandschaft der Metropolregion Rhein-Neckar. Praxisorientierung, Forschungsstärke sowie regionale und internationale Vernetzung mit Institutionen, Partnerhochschulen, gesellschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen zeichnen uns aus und eröffnen beste Chancen für den späteren Berufseinstieg“, machte Sprecherin Elena Wassmann deutlich. Kleine Lerngruppen und hochschuldidaktisch geschulte Lehrkräfte garantieren den persönlichen Kontakt zu den Lehrenden, so Wassmann.

Wer gerne nicht nur die Stadt, sondern auch Hochschulen in China, Japan oder Korea kennenlernen möchte, kann „International Business Management (East Asia)“ studieren. Das Studium der Wirtschaftswissenschaften wird dabei mit Asienkunde und intensivem Sprachunterricht in Business Englisch sowie Chinesisch, Japanisch und Koreanisch kombiniert.

Der Studiengang „International Management Eastern Europe (IME)“ ist für Studierende, die ein international ausgerichtetes Studium mit englischen Fachsprachkenntnissen und Russisch auf hohem Niveau anstreben. Bereits ausgebildete Hebammen können Hebammenwesen und examinierte Altenpfleger oder Krankenschwestern Pflegepädagogik studieren. Wer die Theorie und Praxis des Weinbaus kennenlernen möchte, der ist beim dualen Studium „Weinbau und Oenologie“ an der Hochschule und dem Weincampus Neustadt richtig.

Partner auf der ganzen Welt

„Wir haben 120 Hochschulpartnerschaften in fast allen Regionen der Welt. Alle unsere Studierenden haben die Option, ein Auslandsstudium zu absolvieren. In vielen Studiengängen ist es sogar integriert“, berichtete Kerstin Gallenstein, Leiterin für internationale Angelegenheiten der Hochschule.

„Ich bin nächstes Jahr mit dem Fachabitur fertig und würde gerne Soziale Arbeit studieren. Die Hochschule scheint ein angenehmes Klima zu haben. Außerdem hat meine Mama schon hier studiert“, sagte Annabelle Döhlemann (18) aus Annweiler. „Ich habe bereits mein Abitur und suche für 2019 einen Studienplatz im Bereich Personalmanagement. Falls ich hier studieren könnte, würde ich pendeln und bei meiner Familie wohnen bleiben“, sagte Ninus Beblah (20) aus Speyer.

„Ich habe einen dreijährigen Sohn, bin gerade in Elternzeit und würde mein Sozialpädagogikstudium gerne im Wintersemester 2019 hier fortsetzen“, berichtete Jenny Born (30) aus Neustadt –und machte deutlich, welche Vielfalt von Fragen die Besucher an diesem Tag an die Hochschulmitarbeiter hatten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018