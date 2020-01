Nachwuchstalente messen sich

Ludwigshafen.161 junge Menschen haben am Wochenende bei „Jugend musiziert“ ihr Talent unter Beweis gestellt. Zum 57. Mal fand der Regionalwettbewerb in Ludwigshafen statt. „Wir wollen zum gemeinsamen Musizieren anregen und einen herausfordernden Vergleich miteinander bieten“, sagt Angela Bauer, Leiterin der ausrichtenden Städtischen Musikschule. Die traditionsreiche Veranstaltung an drei aufeinanderfolgenden Tagen war in die Solo-Kategorien Klavier und Gesang sowie Streicher- und Bläser-Ensembles unterteilt.

Am meisten Musiker, insgesamt 79, stellten sich dem Klavier-Wettbewerb am Samstag in den einzelnen Altersklassen. Einer der Jüngsten ist Benjamin Schifrin. Der Achtjährige aus Mannheim hat diesmal seiner Meinung nach „spät angefangen mit dem Üben“. Von seinen vier dargebotenen Werken empfand er das Tanzstück „Ballabile“ von Charles Mayer (1790-1862) als besonders schwierig. Je nach Alter und Kategorie dauert das Vorspiel zwischen sechs und dreißig Minuten und wird von einer Fachjury begutachtet. „20 Personen geben ihre Urteile ab“, erklärt Angela Bauer das Prozedere, wobei es sich ausnahmslos um studierte Musiker und Pädagogen handelt. Auch ein Musikschulleiter aus Mainz ist angereist.

Eigenes Programm

Das Programm stellen die Teilnehmer selbst zusammen. Gewisse Vorgaben gilt es dabei zu beachten, vor allem müssen die vorgetragenen Werke aus unterschiedlichen Epochen stammen und vom Charakter verschieden sein. Meist spielen die Musiker daraus einzelne Sätze vor. Maximal 25 Punkte können sie erreichen, 21 bedeuten einen ersten Platz. Wer die Hürde von 23 Punkten nimmt, qualifiziert sich für den Landeswettbewerb im März. Die Sieger der Bundesländer sind wiederum zum Bundeswettbewerb eingeladen, der Ende Mai in Freiburg startet.

Manche Karriere habe so ihren Anfang genommen, wissen die Organisatoren. Jenseits des Wettkampfs, den viele Schüler mit einem Preis abschließen, steht der Spaß an der Musik im Mittelpunkt, wenngleich die Teilnehmerzahlen seit Jahren zurückgehen, wie Angela Bauer beklagt: „Jugendliche finden immer weniger Zeit, um sich intensiv vorzubereiten, es gibt viele alternative Freizeitangebote“. Eine weitere Ursache sieht sie im Schulsystem, das die Schüler oft bis in den Nachmittag beanspruche.

Familiäre Veranstaltung

Dass „Jugend musiziert“ eine durchaus „familiäre“ Veranstaltung ist, zeigt sich im Fall von Benjamin Schifrin. Seine Mutter Julia ist Klavierlehrerin an der Musikschule und freut sich über das Engagement ihres Sohnes, der bis vor kurzem im Ballett getanzt und neben dem Klavier nun die Trompete für sich entdeckt hat. Auch bei Mariana Patino-Ley liegt die Musik quasi in der Familie. Die Elfjährige aus Ludwigshafen-Süd hat eine musikalische Früherziehung genossen und spielt neben Klavier Blockflöte – während ihre Mutter die Alt-Flöte erlernt. „An der Musikschule werden auch Erwachsene unterrichtet“, betont Stephanie Ley und spricht von „ganzen Generationen“, die dort „durchgeschleust“ würden.

„Ein paar Mal habe ich mich verspielt“, berichtet Tochter Mariana nach ihrem Auftritt. Sie hat beim Klavier-Solowettbewerb Werke von Georg Philipp Telemann (1681-1767) und Joseph Haydn (1732-1809) präsentiert. Auch Benjamin Schifrin ist gespannt auf seine Wertung. Der Achtjährige ist zuversichtlich: „Ich habe gesehen, dass die Jury gelächelt hat.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020