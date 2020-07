Nächstes Bauwerk wird ab Donnerstag abgerissen

Ludwigshafen.Auf der Großbaustelle an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen treten bald wieder die großen Abrissbagger in Aktion. Bereits am Donnerstag, 9. Juli, beginnen die Abbrucharbeiten am Bauwerk 168, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Dies ist das Teilstück der Pilzhochstraße unmittelbar im Bereich des Platanenhains. „Derzeit werden die letzten Stützen unter das benachbarte Bauwerk 167 gefahren, damit das Bauwerk 168 rückgebaut werden kann“, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung. Außerdem müssten noch Asphalt auf dem Brückenteil abgesaugt und die Leitplanken abgebaut werden.

Abbruch innerhalb einer Woche

Die Arbeiten für diesen Abrissabschnitt sollen laut Stadt eine Woche dauern. „Gearbeitet wird an Werktagen, also von Montag bis Samstag, in einem Zeitrahmen von 7 bis 20 Uhr. Sonntags- und Nachtarbeiten wird es hier nicht geben“, teilt die Verwaltung mit. Betroffene Anwohner sollen gesondert mit einem Schreiben über den Stand der Arbeiten informiert werden.

Nach mehr als sieben Monaten Sperrung wird unterdessen bereits an diesem Mittwoch, 8. Juli, der Durchgang zwischen Berliner Platz und Mundenheimer Straße für Fußgänger und Radfahrer wieder freigegeben (wir berichteten) „Untersuchungen haben ergeben, dass die Baggermatratzen ihren Zweck erfüllt haben und es durch den Abriss keine Schäden am Asphalt gegeben hat“, so die Verwaltung. Im Bereich des Durchgangs werden derzeit noch die letzten Baugeräte entfernt und die Zäune errichtet, die die Verbindung abgrenzen. Lkw transportieren zudem die Baggermatratzen vom Berliner Platz ab. Ab Mittwoch beginnen die Arbeiten an den Ampeln und die Installation der Leitungsmasten durch die RNV. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020