Närrische Streitmacht siegt

Ludwigshafen.33 Minuten lang leistete die Fraktion der Mayerbräu der Streitmacht erbitterten Widerstand – doch am Ende dieses wechselreichen Mittags gingen in Oggersheim gestern die Narren als Sieger vom Felde, und das Bier strömte in rauen Mengen in durstige Kehlen.

Dabei sah es auf dem Endspurt einer bewegten Kampagne in Ludwigshafen zunächst nicht nach einem Triumph für die Karnevalisten der

...