Närrische Streitmacht siegt

Ludwigshafen.Wieder einmal belagerten Fasnachter am Rosenmontag die Mayer-Brauerei in Oggersheim, um an Freibier zu kommen. Dieses Jahr sollte es für die Eroberer besonders schwer werden, denn die Brauerei-Verantwortlichen wollten auf jeden Fall standhaft bleiben. Bei dem Ritual traten die Garden der Ludwigshafener Karnevalvereine, der Große Rat und viele Besucher vor dem Eingang dem Chef Frank Mayer gegenüber, der sich Verstärkung aus der Politik geholt hatte.

Ganz vorne an der Front der Fasnachter kämpften wie in den Vorjahren Karlheinz Roth-Elsenbast, Präsident von Hans Warsch Oggersheim, und Uwe Geißendörfer, ehemaliger Präsident der Obbarer Dambnudle. Geißendörfer kam traditionell als Bischof verkleidet, mit Bibel in der Hand, aus der er Verse zu Gunsten der Narren auslegte („Du sollst nicht begehren deines Nächsten Bieres“).

Steinruck macht Friedensangebot

Sie kamen in Frieden, hatten aber eine Kanone dabei, aus der zwischendurch Böllerschüsse abgegeben wurden. „Jubel, Trubel, Heiterkeit, dafür stehen wir bereit“, predigte der Bischof. „Es gibt kein Bier für Euch. Ich habe Dich am Samstag in der Straßenbahn erlebt, als Du die Bürger abkassiert hast!“, entgegnete Mayer in Anspielung auf die närrische Straßenbahn, die am Samstag durch Ludwigshafen gefahren war.

„Solange unsere Jutta vorausrennt, renne mer hinnerher“, versuchte es Roth-Elsenbast bei der Oberbürgermeisterin, die als Königin zugegen war und auf der Mayer’schen Seite stand. Schwupp – wechselte sie zu den Narren. Aber noch hatte Mayer Mitstreiter wie die Bundestagsabgeordnete Doris Barnett, die Landtagsabgeordnete Anke Simon und den ghanaischen Stammeskönig Céphas Bansah.

„Königin“ Jutta hatte schließlich ein Friedensangebot: „Ich verspreche, dass meine Bürger nicht mehr trinken, als sie vertragen. Die lügen nie!“ Nach wiederholtem „Bitte!“ ließ Mayer die Narren zum Bier. Und natürlich gab es den traditionellen Oggersheimer „Oha“-Ruf, der an den Schafhirten Hans Warsch erinnert, der als einziger in seinem Heimatort während des Dreißigjährigen Krieges den Spaniern mit diesem Ruf gegenübergetreten sein soll. kge

