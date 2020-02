Narren feiern Umzugsparty

Ludwigshafen.Der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine und die Huddelschnuddler laden die Narren zu einer Premiere am Sonntag, 23. Februar, ein. „Wir wollen am Tag des gemeinsamen Fasnachtszugs Mannheim/Ludwigshafen eine tolle Party feiern“, kündigt Präsident Christoph Heller die neue Veranstaltung von 11.11 Uhr bis 19 Uhr auf dem Theaterplatz an. Hintergrund: Weil der Durchgang unter der Hochstraße Süd zur Mundenheimer Straße gesperrt ist, wird die Route des Fasnachtszugs verkürzt. Auch der Fasnachtsmarkt auf dem Berliner Platz fällt deswegen aus. „Wir sind sehr froh, dass es in der kurzen Zeit gelungen ist, die Party auf die Beine zu stellen. Fasnacht gehört uff die Gass“, betont der Präsident des Großen Rats. Für Musik sorgt RPR1 mit einem Truck, für das leibliche Wohl das Pfalzbau-Team. ott

