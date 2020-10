Ludwigshafen.Bei einer Naturführung mit dem Titel „Wenn es Nacht wird am Rehbach“ am Samstag, 31. Oktober, 19 Uhr, lernen die Teilnehmer die geschützte Landschaft am Rande des Ludwigshafener Stadtgebiets kennen. Bei dem Angebot der Lukom werden Details zum nächtlichen Leben von Bäumen und Tieren erläutert. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Wildpark Rheingönheim (Neuhöfer Straße 48). Anmeldung unter 0621/51 20 35 erforderlich.

