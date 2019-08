Nedyalko Todorov wird vermisst

Ludwigshafen.Der 35-jährige Nedyalko Todorov (Bild) aus Ludwigshafen-Süd wird seit Mittwoch gegen 10 Uhr vermisst. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, bestehe die Gefahr, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde. Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat dunkelbraune kurze Haare, einen Dreitagebart sowie Narben an der Unterlippe und linken Wange. Todorov ist mit einem grünen T-Shirt und Jeans bekleidet. Er führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise erbittet die Kripo unter Tel. 0621/963 22 73. ott (Bild: Polizei)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.08.2019