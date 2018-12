Neuanfang bei Metropol

Ludwigshafen.Unabhängig vom Investor Timon Bauregie hat ein Team um den Ludwigshafener Ingenieur Stefan Dolch einen architektonischen Neuentwurf für das Hochhausprojekt am Berliner Platz erarbeitet. Er wird am Donnerstag, 27. Dezember, 18 Uhr, im Gesundheitszentrum Lusanum (Yorckstraße) der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Pläne sehen ein 105 Meter hohes Gebäude mit 22 Geschossen, einer Dachterrasse und Panoramaräume vor. Am Fuß ist eine Gartenlandschaft geplant. „Ich will, dass etwas richtig Gutes am Berliner Platz entsteht“, sagt der 56-jährige Dolch, ehemaliger Leiter eines Konstruktionsbüros bei der BASF, auf „MM“-Nachfrage. Nach dem Timon-Konzept ist hingegen ein 18-geschossiges Hochhaus mit Hotel-, Büro- und Einzelhandelsnutzung geplant. Der Stadtrat hatte dem Investor vor drei Wochen eine letzte Chance eingeräumt, das Konzept zu konkretisieren. ott

