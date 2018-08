Neubauprojekt zum Bürgerhof verzögert sich

Der Abriss des Gebäudekomplexes verschiebt sich um Monate. © ott

Ludwigshafen.Eigentlich sollte die Baustelle in der Fußgängerzone noch in diesem Monat eingerichtet werden, daraus wird aber nichts. Der Abriss des Gebäudekomplexes zum Bürgerhof verzögert sich. „Die Baugenehmigung wurde mit Auflagen erteilt, die noch abzuarbeiten sind“, sagte der Vorstand der städtischen Immobiliengesellschaft GAG, Wolfgang van Vliet (SPD), in der gestrigen Hauptversammlung. „Die Auflagen betreffen etwa die Durchfahrtsregelungen, Einlagerung des Knödelbrunnens oder Stellplätze. Daher verschiebt sich das Projekt für 36 Wohnungen um einige Monate“, sagte der GAG-Chef auf „MM“-Nachfrage. Einen neuen Baubeginn nannte er nicht. Wegen schwieriger Bodenverhältnisse hatte sich das zwölf Millionen Euro teure Vorhaben schon einmal verzögert.

„Überhitzte Baubranche“

Zurückgestellt hat das Unternehmen ein zweites Projekt mit 20 Wohnungen an der Ecke Heinig-/Benckiserstraße – aber aus einem anderen Grund. „Die Baubranche ist derzeit so überhitzt, dass wir auf die Ausschreibung nur Angebote erhalten haben, die weit über den kalkulierten Kostenrahmen hinausgingen“, berichtete der Vorstand. Zudem hätten sich nur drei bis vier Baufirmen um den Auftrag beworben. Bei ähnlichen Vorhaben in der Vergangenheit hätten sich hingegen häufig 20 Betriebe gemeldet. Daher will die GAG laut solange abwarten, „bis sich der Markt wieder beruhigt hat.“

Gleichwohl will das Unternehmen in diesem Jahr 96 Wohnungen fertigstellen, in den beiden kommenden Jahren weitere 164 folgen, etwa in der Ostpreußen- und Brunhildenstraße. In der Deichstraße plant die GAG ein Gebäude mit 18 Wohneinheiten und einer ambulant betreuten Wohngruppe. Bei den Modernisierungen liegt der Schwerpunkt auf Häusern in der Karlsbader Straße sowie in Friesenheim.

Ohne Diskussion oder Nachfragen nahm die Hauptversammlung den Vorstandsbericht zur Kenntnis. Gleiches galt für den Jahresüberschuss 2017, der mit 2,8 Millionen Euro etwa geringer ausfiel als im Jahr zuvor mit 3,1 Millionen Euro. Nach Abzug der Rücklagen ergab sich ein Bilanzgewinn von 1,3 Millionen Euro. „Die GAG ist weiterhin von hoher Stabilität gekennzeichnet“, lautet das Fazit des Vorstands.

„Die Nachfrage nach günstigen Wohnungen ist unverändert hoch. Dies merken wir auch an der niedrigen Leerstandsquote von 2,9 Prozent“, berichtete van Vliet. Die GAG sei in diesem Bereich gut aufgestellt. Die durchschnittliche Kaltmiete liege bei 5,61 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. „76 Prozent aller 12 700 GAG-Wohnungen hat eine Miete von weniger als sechs Euro pro Quadratmeter“, merkte der Vorstand an. Hinzu kommen durchschnittliche Nebenkosten von 1,84 Euro pro Quadratmeter, die im Vergleich zu 2016 leicht gesunken seien.

