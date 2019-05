Neue Ausbildung, neue Räume

Ludwigshafen.Weiträumig, lichtdurchflutet und einladend: Wer die Pflegeschule des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses und der Caritas Fachschule für Altenpflege in den neuen Räumlichkeiten besucht, fühlt sich auf Anhieb wohl. Auf zwei Etagen erstrecken sich die Räume für die Schulen, die seit vier Wochen unter einem Dach sind. Bei einem Infotag haben nun das Lehrerkollegium und Schüler Interessierten Rede und Antwort gestanden. Dabei präsentieren sie auch die neue Ausbildung zum Pflegefachmann.

Monika Heuvelmann, Schulleiterin der Krankenpflegeschule begrüßt eine Mutter, die mit ihrer Tochter gekommen ist, um sich die neue Schule in der Dessauer Straße 59 anzuschauen. Der Grund für den gemeinsamen Standort der Schulen sei nicht zuletzt die neue Ausbildung zum Pflegefachmann, erklärt Heuvelmann: „Wir strukturieren die neue Ausbildung ab 2020 zusammen“, erzählt Heuvelmann. „All unser Wissen werden wir in einen Topf werfen.“ Das bedeute, dass alle Schüler eine gemeinsame Theorie vermittelt bekommen. Vertiefungen finden in der Praxis statt, in den Bereichen Kinderkrankenpflege, Akutpflege und Altenpflege, die sowohl ambulant als auch in einem Pflegeheim stattfinden kann.

Neben Lehrräumen steht den 300 Schülern, die dort auf ihren Beruf vorbereitet werden, auch ein heller Aufenthaltsraum mit Küche, eine Bibliothek, Smartboards und W-Lan zur Verfügung. Außerdem bietet die Pflegeschule Räume für Gruppenarbeiten und Demonstrationen. Dort können die Schüler an Pflegepuppen das Gelernte umsetzen. Heuvelmann zeigt einen Demoraum, in dem neben Krankenbetten und Rollstühlen auch Babypuppen, ein Wickeltisch und Pflegeprodukte für Säuglinge bereitstehen.

Lara Mischon wird von Monika Heuvelmann herzlich begrüßt. Die 15-Jährige will sich über den Beruf der Kinderkrankenpflegerin informieren. Ein Praktikum beim Kinderarzt hat die Jugendliche bereits absolviert. „Ich interessiere mich für Arbeit mit Kindern“, sagt Lara.

Der 21-jährige Kevin Kurschwitz macht dieses Jahr bereits sein Examen zum Gesundheits- und Krankenpfleger. An den neuen Standort hat er sich schon gewöhnt, wie er zugibt. „Ich finde die neuen Räumlichkeiten echt gut.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019