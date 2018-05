Neue BASF-Acetylenanlage auf dem Weg

Anzeige

Ludwigshafen.Gigantisch sind die Ausmaße: 60 Meter lang und 225 Tonnen schwer ist die neue Kolonne, die die BASF für die neue Acetylenanlage benötigt. Die Apparatur, in der Gemische thermisch getrennt werden, wurde per Schiff aus China nach Ludwigshafen transportiert und von Spezialkränen, unter anderem einem 1000-Tonnen-Mobilkran, an die endgültige Position gehoben. Die Acetylenanlage umfasst 440 maßgefertigte Kolonnen, Maschinen und Apparate, die in zwölf Ländern angefertigt wurden. Ende 2019 soll sie in Betrieb gehen. 500 Arbeiter sind derzeit auf der vier Hektar großen Baustelle tätig. 35 000 Kubikmeter Beton und 8500 Tonnen Stahl wurden verarbeitet. Acetylen wird aus Erdgas bei hohen Temperaturen gewonnen und als Zwischenprodukt in 20 BASF-Betrieben verwendet. ott (Bild: BASF)