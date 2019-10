Neue Baustelle startet am Montag

Ludwigshafen.Das ist schon eine Seltenheit: Einen Monat früher als geplant endete der erste Bauabschnitt bei dem großen Nahverkehrsprojekt, dem Ausbau der Linie 10 in Friesenheim. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hatte als vorbereitende Maßnahme in den vergangenen vier Monaten die Wasser- und Gasleitungen in der Carl-Bosch-Straße erneuert. Am Montag, 7. Oktober, wandert die Baustelle in der zweiten

...