Neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Florian Loidl und Sabine Mohrhardt geben Gülin Sari die Urkunde. © Blüthner

Ludwigshafen.Berufserfahrung sammeln, Kontakte knüpfen, soziale Kompetenzen stärken: Das Projekt BEDA – Beruflicher Erfolg durch Austausch – eröffnet jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35 die Möglichkeit, ein zweimonatiges Praktikum im Ausland zu absolvieren. Arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten Berufsanfängern neue Impulse zu vermitteln und ihre Chancen zu verbessern, ist Ziel des Mainzer Instituts zur Förderung von Bildung und Integration (INBI). Ende April startet die nächste Austauschrunde im englischen Worcester.

Darüber, was die jungen Leute in den West Midlands erwartet, berichtete INBI-Projektmitarbeiterin Nele Groth im Jobcenter Ludwigshafen – ausgerechnet am „Brexit-Tag“. Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien, Kosten werden übernommen, dazu gibt es ein „Wochengeld“. „Gerade in Großbritannien ist beruflich sehr vieles möglich“, sagte Groth mit Blick auf Einsatzmöglichkeiten in Kitas, Schulen, Einzelhandel und Handwerk. Die Auswahl der Betriebe obliegt dabei einer Partneragentur vor Ort. Probleme gebe es nach ihrer Erfahrung kaum. Großen Wert legt man auf die Vor- und Nachbereitung des Praktikums, von Sprachkursen und Workshops bis zum Bewerbungstraining.

Wie sozial benachteiligte Berufsstarter das Projekt in der Praxis erleben, veranschaulichten die Teilnehmer der letzten Austauschrunde anhand einer Videopräsentation. Als elfköpfige Gruppe haben sie zwei Monate auf Kreta verbracht. Für Dominik Krahn war das Auslandspraktikum „eine sehr schöne Erfahrung“, durch die er wieder „zu sich selbst gefunden und Versagensängste besiegt“ habe. Während seiner Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt sei er offener geworden. Daniel Evotschko hat bei einem Zahnarzt gearbeitet und „tolle Menschen“ kennengelernt. Anders als in Großbritannien lebe man in Griechenland in WG-Zimmern, ein Pluspunkt aus Sicht von Silas Götz: Der 20-Jährige wollte sich nach dem Abitur zunächst orientieren und fühlte sich sehr gut betreut.

Für ihren Einsatz erhielten die Teilnehmer des Kreta-Austauschs ein Praktikumszeugnis und den „Europass“. Mit diesem Dokument wird ihnen soziale und interkulturelle Kompetenz bescheinigt. „Von bisher über 80 Teilnehmern aus dem Bereich Vorderpfalz-Ludwigshafen sind mehr als 90 Prozent in Ausbildung, Arbeit oder eine weiterführende Schule vermittelt worden“, bekräftigte Jobcenter-Geschäftsführer Jochen Semmler den Erfolg des Projekts. dtim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020