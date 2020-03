Neue Gehwege und Fahrbahndecke

Ludwigshafen.Verkehrsteilnehmer müssen sich in der Dürkheimer Straße auf Behinderungen einstellen. Dort werden nach Mitteilung der Stadt ab Montag, 16. März, die Gehwege und Teile der Fahrbahn saniert. Die Instandsetzung soll in mehreren Bauabschnitten voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen sein. In der ersten Phase stehen – mit Einschränkungen – noch alle Fahrbeziehungen zur Verfügung. Im zweiten Abschnitt wird der Verkehr für einige Tage aus Richtung Westen über die B 9, Saalestraße und Oderstraße umgeleitet. Im dritten Abschnitt ist im Bereich der Kreuzung zur Oderstraße nur ein Fahrstreifen je Richtung frei. Im vierten Abschnitt gilt die Regelung des zweiten. jei

