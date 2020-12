Neue Gleise verlegt

In der Luitpoldstraße sind die neuen Gleise fixiert worden. © RNV

Ludwigshafen.An der Baustelle für den Ausbau der Linie 10 in Friesenheim ist in den Tagen vor Weihnachten eifrig gearbeitet worden. Die neuen Schienen im ersten Abschnitt der Luitpoldstraße bis zur Friedrich-Profit-Straße sind bereits im Gleisbett fixiert. Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan, so die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Die Baustelle macht nun Pause bis zum 10. Januar. Danach geht es in der Luitpoldstraße und im Bereich der Kreuzung Luitpold-/Kreuzstraße mit den Arbeiten weiter. In den nächsten Wochen wird der Asphaltbelag in der Luitpoldstraße aufgebracht. Bauarbeiter stellen die Gehsteige bis zur Friedrich-Profit-Straße fertig und legen barrierefreie Bahnsteige an der Haltestelle Hagellochstraße an. ott

