Neue Mautsäule an der B 9

Anzeige

Ludwigshafen.Pendlern ist das neue Kontrollgerät an der B 9 vermutlich schon aufgefallen: Bei dem verdächtig aussehenden, vier Meter hohen blauen Turm handelt es sich jedoch nicht um einen Blitzer, sondern um eine Säule zur Erfassung der Lkw-Maut. In dieser Woche hat die Firma Toll Collect GmbH den Apparat zwischen dem Oggersheimer Kreuz und dem Dreieck Ludwigshafen in Fahrtrichtung Süden aufgestellt. Rund 600 solcher Säulen sollen künftig auf Deutschlands Bundesstraßen die Einhaltung der Mautpflicht bei Lkw ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen kontrollieren. jei