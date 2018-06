Neue Rad- und Fußwege

Anzeige

Ludwigshafen.Nach rund einem Jahr Pause gehen die Instandsetzungsarbeiten an der Buschwegbrücke in Oggersheim weiter. In den Sommerferien sollen von Montag, 25. Juni, bis Freitag, 3. August, die Rad- und Fußwege des Verbindungsbauwerks zur Notwende-Melm erneuert werden, teilte die Stadt mit. Im Sommer 2017 war in einem ersten Schritt bereits die marode Fahrbahn saniert worden.

Die anstehenden Arbeiten sind in drei Bauphasen eingeteilt. Die Erreichbarkeit der Prälat-Caire- und der Wormser Straße ist dabei für Verkehrsteilnehmer aus der Notwende-Melm durchgehend gewährleistet. Auch die Zufahrt von der Wormser Straße in die Prälat-Caire-Straße ist gesichert. Umgekehrt ist das jedoch nur in der ersten Phase bis 13. Juli möglich. Anschließend wird eine Umleitung eingerichtet.

Um Behinderungen zu vermeiden, bittet die Verwaltung Autofahrer, folgende Umleitungen zu nutzen: Aus Richtung Mannheimer Straße, K 3, A 650 nach Melm/Notwende Umleitung über Sternstraße, Bastenhorstweg, Großpartstraße und Mittelpartstraße. Aus Richtung Frankenthal über die Wormser Straße kommend nach Melm/Notwende über Prälat-Caire-Straße, Mannheimer Straße, Sternstraße, Bastenhorstweg, Großpartstraße und Mittelpartstraße. jei