Neue Regeln bei den Spielplätzen

Ludwigshafen.Für alle Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet gelten künftig genaue Öffnungszeiten. Damit will die Verwaltung eine Handhabe gegen nächtliche Ruhestörungen bekommen, über die sich immer wieder Anwohner beschwert hatten. Der Stadtrat billigte einstimmig die neue Regelung. Danach dürfen nur Kinder bis einschließlich 14 Jahren die Spielgeräte auf den Spielplätzen benutzen. Diese Altersbegrenzung gilt jedoch nicht für Bolzplätze, generationsübergreifende Bewegungsplätze und Schulhöfe. Die Spiel- und Bolzplätze sind grundsätzlich werktags von 8 bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr geöffnet – Ausnahmen sind in Einzelfällen möglich. Schilder über die Öffnungszeiten werden in den nächsten Wochen aufgestellt. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020