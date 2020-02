Neue Regeln für die Spielplätze

Ludwigshafen.Für Spiel- und Bolzplätze sollen künftig Öffnungszeiten festgelegt werden. Damit will die Verwaltung eine Handhabe gegen nächtliche Ruhestörungen von Jugendlichen bekommen, über die sich immer wieder Anwohner beschwert hatten. Der Hauptausschuss billigte einstimmig die neue Regelung, über die der Stadtrat am 9. März endgültig entscheidet. Danach dürfen nur Kinder bis einschließlich 14 Jahren die Spielgeräte auf den Spielplätzen benutzen. Diese Altersbegrenzung gilt jedoch nicht für Bolzplätze, generationsübergreifende Bewegungsplätze und Schulhöfe. Die Spiel- und Bolzplätze sollen grundsätzlich werktags von 8 bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Ausnahmen sind möglich

In Einzelfällen seien jedoch Ausnahmen möglich, sagt Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD). Schilder über die neuen Öffnungszeiten sollen ab Frühjahr aufgestellt werden – vorrangig an den Brennpunkten, erklärt Bereichsleiterin Gabriele Bindert. David Guthier (SPD) regt an, dass in den Sommermonaten Spielplätze, die entfernt von der Wohnbebauung liegen, länger als 20 Uhr geöffnet werden sollten. Bei Verstößen kann die Stadt künftig mit Platzverweisen und Bußgeldern reagieren. Mehrere Ortsbeiräte hatten eine Neuregelung vorgeschlagen. ott

