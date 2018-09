Neue Siedlung statt Brachfläche

Ludwigshafen.„Die Wohnung ist gut geschnitten und sehr ruhig“, zufrieden äußert sich Uta Wissner nach dem Umzug aus der Gartenstadt über ihr neues Domizil. Auch Roswitha und Herbert Steinlicht sind froh über den Einzug in die Christian-Weiß-Siedlung, auch wenn „noch nicht alles fertig ist“. Nach zweijähriger Bauzeit ist das Wohngebiet an der Saarlandstraße gestern offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Die städtische Immobiliengesellschaft GAG errichtete 85 Mietwohnungen sowie eine Senioren-WG. Zusammen mit dem zweiten Investor, der Inwoca GmbH (Karlsruhe) entstanden 164 Wohnungen.

Mit der Sonne strahlt GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet gestern um die Wette. „Wir haben eine Brachfläche reaktiviert und können auf einer innerstädtischen Fläche moderne Wohnungen anbieten. Das ist eine runde Sache geworden.“ Die Kaltmiete liegt nach seinen Angaben zwischen acht Euro und 9,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Alle Wohnungen sind bereits vermietet – bis auf drei Ausnahmen im Gebäudeteil an der Kurfürstenstraße. Dort haben 28 Wohnungen einen barrierefreien Zugang von der Tiefgarage.

In zwei Punkten habe das Unternehmen bei dem Projekt Neuland betreten, so van Vliet. Zum einen wurden vier Car-Sharing-Parkplätze eingerichtet, davon einer für ein Hybridfahrzeug. Zum anderen entstand in dem fünfstöckigen Komplex auch eine Senioren-Wohngemeinschaft. Dabei sind indes noch zwei der fünf Plätze nicht belegt.

Wechselvolle Vorgeschichte

Die Inwoca GmbH hat den größten Teil ihrer 78 Wohnungen ebenfalls vermietet, sie werden im Herbst belegt. Die Kaltmiete liegt mit acht bis zehn Euro pro Quadratmeter Wohnfläche auf einem ähnlichen Niveau wie bei der GAG.

„Wir brauchen in der Stadt solche qualitativ hochwertigen Wohnungen“, sind sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Christoph Heller (CDU), Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, einig. „Die neuen Mieter sollen im Stadtteil auch einkaufen und sich an den Festen beteiligen“, merkt Heller an. Damit sich der Stadtteil gut entwickle, habe er zwei weitere Wünsche – eine weitere Kita und eine zusätzliche Grundschule.

Mit dem Neubauvorhaben geht eine wechselvolle planerische Vorgeschichte zu Ende, an die Steinruck erinnert. Die alte Siedlung, die nach dem früheren Oberbürgermeister Christian Weiß benannt wurde, entstand 1930. Die 162 Zwei- und 69 Ein-Zimmer-Wohnungen mit Einbauküche und Bad galten damals als hochmodern, berichtet die Oberbürgermeisterin und GAG-Aufsichtsratsvorsitzende. In den 1990er Jahren entsprach ihr Zuschnitt aber immer weniger den veränderten Anforderungen.

Auch wegen der schlechten Bausubstanz wurde die Siedlung vor zwölf Jahren abgerissen. Zunächst erwog die GAG dort neue Öko-Bauten und schaltete dafür bereits fünf Hochschulen ein. Letztlich zerschlugen sich aber die Überlegungen – ebenso wie die Pläne für ein Pflegeheim und eine Kindertagesstätte.

An den früheren städtischen Oberbaudirektor Markus Sternlieb, der die Christian-Weiß-Siedlung einst konzipierte, erinnert vor dem Hauptgebäude ein beleuchtetes Denkmal. Es soll nach GAG-Angaben in den nächsten Wochen eine Inschrift erhalten. Nach dem ehemaligen Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft, der in der NS-Zeit aus dem Amt gedrängt wurde, wird später auch der zentrale Platz der Siedlung benannt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.09.2018